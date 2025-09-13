Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien Parthenay

Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien Parthenay samedi 13 septembre 2025.

Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien

Stand de tir sportif la Chauvelière Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Portes ouvertes de 10h à 17h avec découverte du Tir Sportif sur les pas de tir 10m, 25m et 50m.

Tirs au plomb, à la 22LR et arbalète.

Ouvert à tous à partir de 8 ans. .

Stand de tir sportif la Chauvelière Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 27 37

English : Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien

German : Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien

L’événement Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien Parthenay a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Gâtine