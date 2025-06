Portes ouvertes du club de voile La Bernerie-en-Retz 5 juillet 2025 10:00

Loire-Atlantique

Portes ouvertes du club de voile Base Nautique La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Découvrez le club et l’école de voile de La Bernerie-en-Retz, les différents sports proposés, les plus classiques comme les plus décoiffants.

La SRB vous accueille pour sa journée portes ouvertes.

Venez découvrir et essayer nos nombreux supports, en mer ou sur le plan d’eau.

15/20 minutes pour essayer votre nouveau sport !

Baptêmes plan d’eau (Optimist, Planche à voile, Stand up Paddle, Kayak, dériveur Pico) à prtir de 6 ans

Baptême en mer (catamarans Catsy, RS14 et HC16) à partir de 9 ans

Venez nombreux, en famille ou entre amis pour profiter de ces activités ! De nombreux bénévoles vous attendent pour de belles découvertes

Inscription sur place pour les baptêmes

Base Nautique

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 72 57 contact@srbernerie.fr

English :

Discover the sailing club and school at La Bernerie-en-Retz, and the different sports on offer, from the most classic to the most exhilarating.

German :

Entdecken Sie den Segelclub und die Segelschule in La Bernerie-en-Retz, die verschiedenen Sportarten, die angeboten werden, die klassischen und die haarsträubenden.

Italiano :

Scoprite il club e la scuola di vela di La Bernerie-en-Retz e i diversi sport offerti, dai più classici ai più esilaranti.

Espanol :

Descubra el club y la escuela de vela de La Bernerie-en-Retz, así como los diferentes deportes que se ofrecen, desde los más clásicos a los más emocionantes.

