Portes ouvertes du club d’escalade M’EygaGrimp Maison des Sports Eygalières

Portes ouvertes du club d’escalade M’EygaGrimp Maison des Sports Eygalières mercredi 10 septembre 2025.

Portes ouvertes du club d’escalade M’EygaGrimp

Mercredi 10 septembre 2025 de 16h30 à 19h. Maison des Sports Chemin du Petit Puits Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 16:30:00

fin : 2025-09-10 19:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Le club d’escalade M’EygaGrimp d’Eygalières vous invite à ses portes ouvertes, mercredi 10 septembre de 16h30 à 19h !

C’est la rentrée chez M’EygaGrimpe !



Rendez-vous à la Maison des Sports à Eygalières pour découvrir la salle des blocs et rencontrer les membres du club lors de ses portes ouvertes !

Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous inscrire sur place !

L’association M’EygaGrimpe sera également présente à la journée des associations en centre-ville d’Eygalières le samedi 13 septembre entre 10h00 et 12h00.



Que vous soyez un·e grimpeur·se de longue date ou que vous souhaitiez découvrir l’escalade, rejoignez la grande famille M’EygaGrimpe pour grimper en toute sécurité dans une ambiance conviviale et motivante ! .

Maison des Sports Chemin du Petit Puits Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur meygagrimpe@gmail.com

English :

The M’EygaGrimp climbing club in Eygalières invites you to its open day on Wednesday 10 September from 4.30pm to 7pm!

German :

Der Kletterclub M’EygaGrimp aus Eygalières lädt Sie zu seinem Tag der offenen Tür am Mittwoch, den 10. September, von 16:30 bis 19:00 Uhr ein!

Italiano :

Il club di arrampicata M’EygaGrimp di Eygalières vi invita alla sua giornata di porte aperte mercoledì 10 settembre dalle 16.30 alle 19.00!

Espanol :

El club de escalada M’EygaGrimp de Eygalières le invita a su jornada de puertas abiertas el miércoles 10 de septiembre de 16.30 a 19.00 horas

L’événement Portes ouvertes du club d’escalade M’EygaGrimp Eygalières a été mis à jour le 2025-08-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles