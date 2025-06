Portes ouvertes du Club Escalade Evasion Metz Gymnase du Luxembourg Metz 28 juin 2025 14:00

Moselle

Portes ouvertes du Club Escalade Evasion Metz Gymnase du Luxembourg 1 Rue de la Piscine Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Votre enfant, ado ou vous même êtes intéressé.e.s pour pratiquer l’escalade ?

Vous voulez essayer avant de vous lancer dans l’aventure ? Prendre des cours ? Grimper pour le plaisir ? Performer dans cette pratique ?

Le CEEM ouvre ses portes.

Des grimpeu.r.se.s pourront vous assurez en toute sécurité et nous vous informerons des modalités dans le cas où vous souhaitez prendre une licence que ça soit pour la pratique loisir, les cours enfant et ado, les cours adultes et les nouveautés de la saison prochaineTout public

0 .

Gymnase du Luxembourg 1 Rue de la Piscine

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 13 36 17 53 ceem.metzescalade@gmail.com

English :

Are you, your child or teenager interested in climbing?

Would you like to try before you decide? Take a course? Climb for fun? Perform in this sport?

CEEM opens its doors.

Climbers will be on hand to ensure your safety, and we’ll be happy to tell you all about how to take out a license for: leisure climbing, children’s and teenager’s courses, adult courses, and new features for next season

German :

Sind Ihr Kind, Ihr Teenager oder Sie selbst am Klettern interessiert?

Möchten Sie es erst einmal ausprobieren, bevor Sie sich in das Abenteuer stürzen? Einen Kurs besuchen? Zum Spaß klettern? Sich im Klettern verbessern?

Das CEEM öffnet seine Türen.

Kletterer können Sie in aller Sicherheit versichern und wir informieren Sie über die Modalitäten, falls Sie eine Lizenz erwerben möchten, sei es für: Freizeitaktivitäten, Kinder- und Jugendkurse, Erwachsenenkurse und die Neuheiten der nächsten Saison

Italiano :

Voi, il vostro bambino o adolescente siete interessati all’arrampicata?

Volete provare prima di fare il grande passo? Seguire un corso? Arrampicare per divertimento? Volete migliorare le vostre capacità di arrampicata?

Il CEEM apre le sue porte.

Gli istruttori di arrampicata saranno a disposizione per garantire la vostra sicurezza, e saremo lieti di spiegarvi come ottenere un brevetto, sia per l’arrampicata sportiva, sia per i corsi per bambini e ragazzi, sia per i corsi per adulti, sia per le novità della prossima stagione

Espanol :

¿Le interesa la escalada a usted, a su hijo o a su hijo adolescente?

¿Le gustaría probarlo antes de dar el paso? ¿Hacer un curso? ¿Escalar por diversión? ¿Quieres mejorar tu técnica de escalada?

El CEEM le abre sus puertas.

Los monitores de escalada velarán por tu seguridad y estaremos encantados de informarte sobre cómo sacarte la licencia, ya sea para escalada recreativa, cursos para niños y adolescentes, cursos para adultos o las novedades de la próxima temporada

L’événement Portes ouvertes du Club Escalade Evasion Metz Metz a été mis à jour le 2025-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ