Portes ouvertes du collège Floreska Guépin Collège Floreska Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 09:00 – 12:00

Gratuit : oui En famille

Le collège Floreska Guépin organise une journée portes-ouvertes le samedi 7 février 2026 de 9h à 12h.Venez découvrir les lieux, le fonctionnement du collège, rencontrer les personnels ainsi que vous renseigner sur les enseignements proposés.

Collège Floreska Guépin Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Collège Floreska Guépin et trouvez le meilleur itinéraire

