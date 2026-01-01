Portes ouvertes du collège Pierre Vernier Collège Pierre Vernier Ornans

Portes ouvertes du collège Pierre Vernier

Collège Pierre Vernier 7 Rue de Lonege Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Le collège public d’Ornans organise ses portes ouvertes le samedi 31 janvier 2026 de 9h à 12h.

L’ensemble des espaces du collège seront présentés salles de classe, salle de restauration scolaire, vie scolaire, internat, salles spécifiques de sciences, de musique et d’arts plastiques ainsi que les équipements sportifs utilisés et mis à disposition par la commune.

Au programme accueil par l’équipe du collège et les élèves pour une présentation du projet d’établissement et de ses trois objectifs assurer à chacun un parcours de réussite, former des citoyens responsables et favoriser le bien-être et un climat serein.

Présentation également des valeurs liées à ce projet respect, solidarité, engagement et épanouissement et du blason du collège réalisé par les élèves délégués.

Et surtout, rencontres et échanges avec les professeurs, les élèves, les personnels, la direction et les partenaires du collège comme l’association de parents d’élèves et l’AFR (Association Familles Rurales) qui vous présenteront leurs projets, les voyages, les actions et la chorale de notre établissement labellisé Etablissement Démarche Développement Durable. .

Collège Pierre Vernier 7 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 25 01 ce.0251129s@ac-besancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

