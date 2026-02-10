Portes ouvertes du collège Roger Ruel Collège Roger Ruel Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes du collège Roger Ruel

Collège Roger Ruel 7, les Sagnes Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-06 16:45:00

fin : 2026-03-06 20:00:00

2026-03-06

Venez découvrir le collège Roger Ruel à Saint-Didier-en-Velay.

Collège Roger Ruel 7, les Sagnes Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 03 66

English :

Come and discover the Roger Ruel college in Saint-Didier-en-Velay.

