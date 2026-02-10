Portes ouvertes du collège Roger Ruel Collège Roger Ruel Saint-Didier-en-Velay
Portes ouvertes du collège Roger Ruel Collège Roger Ruel Saint-Didier-en-Velay vendredi 6 mars 2026.
Portes ouvertes du collège Roger Ruel
Collège Roger Ruel 7, les Sagnes Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 16:45:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Venez découvrir le collège Roger Ruel à Saint-Didier-en-Velay.
.
Collège Roger Ruel 7, les Sagnes Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 03 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Roger Ruel college in Saint-Didier-en-Velay.
L’événement Portes ouvertes du collège Roger Ruel Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Loire Semène