Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026 Marigné-Laillé
Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026 Marigné-Laillé samedi 30 mai 2026.
Marigné-Laillé
Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026
Marigné-Laillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée Portes Ouvertes du Comice
Nous sommes ravis de vous proposer un parcours de visite “de ferme en ferme” spécialement conçu pour l’occasion !
– Départ à partir de 9h30 depuis la Grange
– Visites possibles tout au long de la journée
Pour les plus motivés, une randonnée de 9 km vous est proposée pour profiter pleinement du parcours !
Bien sûr, l’accès aux exploitations est également possible en voiture.
Au programme
– 3 fermes à découvrir, dont 1 ferme délocalisée sur le parking de la salle des fêtes
Un immense merci aux bénévoles de l’association BS2R pour leur engagement et leur précieuse aide dans l’organisation de ce parcours ! .
Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 84 48 13 comice2026marignelaille@outlook.com
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English :
L’événement Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026 Marigné-Laillé a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72