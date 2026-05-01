Marigné-Laillé

Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026

Marigné-Laillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée Portes Ouvertes du Comice

Nous sommes ravis de vous proposer un parcours de visite “de ferme en ferme” spécialement conçu pour l’occasion !

– Départ à partir de 9h30 depuis la Grange

– Visites possibles tout au long de la journée

Pour les plus motivés, une randonnée de 9 km vous est proposée pour profiter pleinement du parcours !

Bien sûr, l’accès aux exploitations est également possible en voiture.

Au programme

– 3 fermes à découvrir, dont 1 ferme délocalisée sur le parking de la salle des fêtes

Un immense merci aux bénévoles de l’association BS2R pour leur engagement et leur précieuse aide dans l’organisation de ce parcours ! .

Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 84 48 13 comice2026marignelaille@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes du Comice de Marigné-Laillé 2026 Marigné-Laillé a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72