Portes ouvertes du conservatoire de musique à rayonnement communal Conservatoire de musique Marignane

Mercredi 3 septembre 2025.

De 14h à 18h30. Conservatoire de musique 7 rue de Verdun Marignane Bouches-du-Rhône

Journée portes ouvertes au conservatoire de musique à rayonnement communal

– Découverte des locaux et des cours.

– Initiation aux instruments de musique.

– Rencontre avec les professeurs.

Conservatoire de musique 7 rue de Verdun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

English :

Open day at the conservatoire de musique à rayonnement communal:

– Discover the premises and classes.

– Introduction to musical instruments.

– Meet the teachers.

German :

Tag der offenen Tür am Konservatorium für Musik mit kommunaler Ausstrahlung

– Entdeckung der Räumlichkeiten und des Unterrichts.

– Einführung in die Musikinstrumente.

– Treffen mit den Lehrern.

Italiano :

Giornata di apertura del conservatorio di musica locale:

– Scoprire i locali e le classi.

– Introduzione agli strumenti musicali.

– Incontro con gli insegnanti.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el conservatorio de música local:

– Descubra las instalaciones y las clases.

– Introducción a los instrumentos musicales.

– Conozca a los profesores.

