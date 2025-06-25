Portes ouvertes du conservatoire de musique à rayonnement communal Conservatoire de musique Marignane
Portes ouvertes du conservatoire de musique à rayonnement communal Conservatoire de musique Marignane mercredi 3 septembre 2025.
Portes ouvertes du conservatoire de musique à rayonnement communal
Mercredi 3 septembre 2025.
De 14h à 18h30. Conservatoire de musique 7 rue de Verdun Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-03
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-09-03
Journée portes ouvertes au conservatoire de musique à rayonnement communal
– Découverte des locaux et des cours.
– Initiation aux instruments de musique.
– Rencontre avec les professeurs.
.
Conservatoire de musique 7 rue de Verdun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr
English :
Open day at the conservatoire de musique à rayonnement communal:
– Discover the premises and classes.
– Introduction to musical instruments.
– Meet the teachers.
German :
Tag der offenen Tür am Konservatorium für Musik mit kommunaler Ausstrahlung
– Entdeckung der Räumlichkeiten und des Unterrichts.
– Einführung in die Musikinstrumente.
– Treffen mit den Lehrern.
Italiano :
Giornata di apertura del conservatorio di musica locale:
– Scoprire i locali e le classi.
– Introduzione agli strumenti musicali.
– Incontro con gli insegnanti.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en el conservatorio de música local:
– Descubra las instalaciones y las clases.
– Introducción a los instrumentos musicales.
– Conozca a los profesores.
L’événement Portes ouvertes du conservatoire de musique à rayonnement communal Marignane a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Marignane