Portes Ouvertes du Conservatoire Marcel Landowski Troyes

Portes Ouvertes du Conservatoire Marcel Landowski

Conservatoire Marcel-Landowski Troyes Aube

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Au programme animations, essais d’instruments, cours publics, défis et répétitions en live pour plonger au cœur de la vie du Conservatoire.



C’est le moment idéal pour faire vos premiers pas et imaginer la suite de votre aventure artistique !



Tous les détails de la matinée seront dévoilés très prochainement. .

Conservatoire Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

