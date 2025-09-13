Portes ouvertes du Conservatoire Musique et Théâtre Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Portes ouvertes du Conservatoire Musique et Théâtre

Gratuit

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Vous avez envie de faire de la musique ou du théâtre ? C’est le moment de vous inscrire !

Que vous soyez élève, étudiant, actif, retraité, passionné ou curieux, rejoignez l’École Départementale de Musique et de Théâtre de la Haute-Saône. .

Place du 8 Mai 1945 Ecole de Musique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 13 50 secteur-luxeuil@edm70.fr

