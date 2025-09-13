Portes ouvertes du Conservatoire Musique et Théâtre Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Portes ouvertes du Conservatoire Musique et Théâtre Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains samedi 13 septembre 2025.
Place du 8 Mai 1945 Ecole de Musique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Vous avez envie de faire de la musique ou du théâtre ? C’est le moment de vous inscrire !
Que vous soyez élève, étudiant, actif, retraité, passionné ou curieux, rejoignez l’École Départementale de Musique et de Théâtre de la Haute-Saône. .
Place du 8 Mai 1945 Ecole de Musique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 13 50 secteur-luxeuil@edm70.fr
