Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon Montargis

Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon

Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon Montargis mercredi 3 septembre 2025.

Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon

7 Rue Gambetta Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 16:30:00
fin : 2025-09-04 18:00:00

Date(s) :
2025-09-03 2025-09-04

Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon
Le conservatoire ouvre ses portes pour le plaisir de tous. Venez découvrir toutes les activités proposées.   .

7 Rue Gambetta Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 

English :

Patricia Petibon Conservatory open house

German :

Offene Türen des Patricia-Petibon-Konservatoriums

Italiano :

Porte aperte al Conservatorio Patricia Petibon

Espanol :

Puertas abiertas en el Conservatorio Patricia Petibon

L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Patricia Petibon Montargis a été mis à jour le 2025-08-27 par OT MONTARGIS