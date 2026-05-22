Pontarlier

Portes ouvertes du Conservatoire

Conservatoire Elie Dupont Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisé par le Conservatoire Elie Dupont .

Découvrez les disciplines du Conservatoire (musique, chant, danse…), visitez les locaux, écoutez les élèves et les professeurs, participez aux animations et échangez avec notre équipe. Inscriptions ouvertes sur place une journée pour explorer et partager ! .

Conservatoire Elie Dupont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes du Conservatoire

L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS