Portes ouvertes du Conservatoire Pontarlier
Portes ouvertes du Conservatoire Pontarlier samedi 6 juin 2026.
Pontarlier
Portes ouvertes du Conservatoire
Conservatoire Elie Dupont Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par le Conservatoire Elie Dupont .
Découvrez les disciplines du Conservatoire (musique, chant, danse…), visitez les locaux, écoutez les élèves et les professeurs, participez aux animations et échangez avec notre équipe. Inscriptions ouvertes sur place une journée pour explorer et partager ! .
Conservatoire Elie Dupont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Portes ouvertes du Conservatoire
L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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