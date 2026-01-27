Portes-ouvertes du Corso fleuri Corso Fleuri Pélissanne

Portes-ouvertes du Corso fleuri

Dimanche 1er février 2026 de 9h à 18h. Corso Fleuri Chemin De la Petite Brulière Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Le hangar du Corso fleuri vous ouvre exceptionnellement ses portes le temps d’une journée !

Venez rencontrer ceux qui oeuvrent tout au long de l’année pour vous offrir, à chaque printemps, un défilé coloré et festif !

Depuis la conception des chars jusqu’au fameux créponnage, découvrez les coulisses du Corso fleuri de Pélissanne.

Vous aurez aussi la primeur de voir les chars 2026 en cours de finalisation avant leur première sortie de l’année lors du dimanche des Rameaux. .

Corso Fleuri Chemin De la Petite Brulière Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 29 58 corso.fleuri@yahoo.fr

English :

The Corso fleuri exceptionnaly open his doors for a day !

