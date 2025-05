Portes ouvertes du Couvent – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 16 mai 2025 14:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes du Couvent Vendredi 16 mai 2025 de 18h à 23h.

Samedi 17 mai 2025 de 14h à 0h30.

Dimanche 18 mai 2025 de 14h à 19h30. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-16 14:00:00

fin : 2025-05-17 00:30:00

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

Le Couvent ouvre ses portes, toutes ses portes !

Le Couvent organise ses portes ouvertes et vous ouvre sa cité d’artistes. 3 jours de programmation grand public entre expositions, concerts, dj sets, ateliers d’initiation, installations, présentation de photobook, spectacles, ventes de sérigraphies et de riso, etc.







Les Journées Portes Ouvertes seront l’occasion du vernissage de 3 expositions installations visibles jusqu’au 25 mai Monolith solo show de l’artiste et peintre muraliste Néfrit -, une exposition collective réunissant 6 artistes résident∙es dans la chapelle noire, et Allégorie d’un Terrier, installation de Takeshi Jonoo, Millie Dardenne, Sarah Dorival et Gaëtan Parseihian.

Les artistes peintres, graffeurs, muralistes, investiront les murs du Couvent et réaliseront pour l’occasion 5 nouvelles fresques. Et un showroom ouvert en continu durant les 3 jours réunira à la vente les travaux d’une vingtaine de résident∙es du Couvent.









Le détail de la programmation et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Convent opens its doors, all its doors!

German :

Das Kloster öffnet seine Türen, alle seine Türen!

Italiano :

Il Convento apre le sue porte, tutte le sue porte!

Espanol :

El Convento abre sus puertas, ¡todas sus puertas!

L’événement Portes ouvertes du Couvent Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille