Portes ouvertes du CRUB, venez avec ou sans votre vélo !, Stande Lambrakis, Le Port
Portes ouvertes du CRUB, venez avec ou sans votre vélo !, Stande Lambrakis, Le Port samedi 30 mai 2026.
Portes ouvertes du CRUB, venez avec ou sans votre vélo ! Samedi 30 mai, 08h30 Stande Lambrakis La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T06:30:00+02:00 – 2026-05-30T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T06:30:00+02:00 – 2026-05-30T09:30:00+02:00
Stande Lambrakis Avenue Raymond MONDON Le Port 97420 La Réunion La Réunion
Dès 8h venez découvrir les différents ateliers vélos proposés : vélo-école, mobilité, code vu du ciel, système vélo. Pourquoi ne pas profiter de la fraicheur de la saison pour se remettre au vélo ?