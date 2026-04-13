Portes ouvertes du CRUB, venez avec ou sans votre vélo !, Stande Lambrakis, Le Port

Portes ouvertes du CRUB, venez avec ou sans votre vélo ! Samedi 30 mai, 08h30 Stande Lambrakis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T06:30:00+02:00 – 2026-05-30T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T06:30:00+02:00 – 2026-05-30T09:30:00+02:00

Stande Lambrakis Avenue Raymond MONDON Le Port 97420 La Réunion La Réunion

Dès 8h venez découvrir les différents ateliers vélos proposés : vélo-école, mobilité, code vu du ciel, système vélo. Pourquoi ne pas profiter de la fraicheur de la saison pour se remettre au vélo ?