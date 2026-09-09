Portes ouvertes du dépôt de l’Association du Train Touristique du Centre-Var, Association du Train Touristique du Centre-Var, Besse-sur-Issole

Informations pratiques

Portes ouvertes du dépôt de l’Association du Train Touristique du Centre-Var Samedi 19 septembre, 09h00 Association du Train Touristique du Centre-Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Portes ouvertes du dépôt de notre association de train touristique où nous nous employons à préserver le patrimoine ferroviaire !

Venez découvrir notre travail et nos bénévoles, nous vous accueillons avec plaisir !

Association du Train Touristique du Centre-Var 752 rte du chemin de fer 83890 Besse-sur-Issole Besse-sur-Issole 83890 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0607980309 http://www.attcv.fr Dépôt de l’Association du Train Touristique du Centre-Var Petit parking au sein du dépôt, panneaux qui indiquent où il se situe.

Portes ouvertes du dépôt de notre association de train touristique où nous nous employons à préserver le patrimoine ferroviaire !

©Laurine MESCLE