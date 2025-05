Portes ouvertes du Domaine de la Roussille – Domaine de la Roussille Neuville-de-Poitou, 18 mai 2025 10:00, Neuville-de-Poitou.

Vienne

Portes ouvertes du Domaine de la Roussille Domaine de la Roussille Chemin du Bois de la Roussille Neuville-de-Poitou Vienne

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

• Venez goûter le Millésime 2024, avec petite collation !

• Journée spéciale « Vin en vrac » *

(Bouchons offerts pour votre mise en bouteille)

*N’oubliez pas de venir avec vos cubis.

• Profitez également de notre promotion saisonnière « Spécial Rosé sec en vrac » pour faire vos apéritifs type « pousses

• Profitez également de notre promotion saisonnière « Spécial Rosé sec en vrac » pour faire vos apéritifs type « pousses d’épine, … » à 2 € le litre.

• Avec également présence de produits locaux fromage, miel, terrines diverses,…

• Mais aussi plants truffiers & autres plants, teinturière végétale, gravure sur bois, savons, coutelier, …)

• Et structure gonflable pour les enfants ! .

Domaine de la Roussille Chemin du Bois de la Roussille

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Portes ouvertes du Domaine de la Roussille

come and taste Millésime 2024, with a snack!

? special « bulk wine » day *

(Free corks for your bottling)

*Don’t forget to bring your cubes.

take advantage of our seasonal promotion « Special Dry Rosé in Bulk » to make your own aperitifs

German : Portes ouvertes du Domaine de la Roussille

? kommen Sie und probieren Sie den Jahrgang 2024, mit kleinem Snack!

? spezieller Tag « Wein in loser Schüttung » *

(Kostenlose Korken für Ihre Abfüllung in Flaschen)

*Vergessen Sie nicht, Ihre Cubis mitzubringen.

? profitieren Sie auch von unserer Saisonaktion « Special Rosé sec en vrac », um Ihre Aperitifs vom Typ « Sprossen » zu machen

Italiano :

venite a degustare Millésime 2024, con uno spuntino!

giornata speciale « vino sfuso » *

(Tappi di sughero gratuiti per il vostro imbottigliamento)

*Non dimenticate di portare i vostri cubetti.

approfittate anche della nostra promozione stagionale « Speciale Rosé secco sfuso » per preparare i vostri aperitivi tipo « germogli »

Espanol : Portes ouvertes du Domaine de la Roussille

venga a degustar Millésime 2024, ¡con un aperitivo!

día especial « vino a granel

(Corchos gratis para su embotellado)

*No olvide traer sus cubitos.

aproveche también nuestra promoción de temporada « Especial Rosado seco a granel » para preparar sus propios aperitivos tipo « brotes »

