Rochefort-sur-Loire

PORTES-OUVERTES DU DOMAINE FL

925 Route de Beaulieu Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Le Printemps FL

Le Domaine FL vous ouvre ses portes les 25 et 26 avril pour deux journées de découverte animées par des visites de chais et dégustations gratuites. Nos partenaires producteurs locaux seront présents pour faire déguster leurs produits en accords avec nos vins Nuances de chocolat, et la Fromagerie Rouet, qui proposeront également leurs produits à la vente sur le domaine le dimanche matin.

Pour les gourmands, des assiettes d’huîtres seront proposées à la vente afin de créer l’accord parfait avec notre Anjou blanc au arômes fruités et citronnés. Les vins du domaine seront également proposés au verre pour un moment de partage et de convivialité.

Enfin, des offres et promotions sur une sélection de nos vins seront mises en avant le temps de ce week-end pour vos achats en boutique. .

925 Route de Beaulieu Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

FL Spring

L’événement PORTES-OUVERTES DU DOMAINE FL Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages