Portes ouvertes du domaine Joseph Lafarge Domaine Joseph Lafarge Lugny

Portes ouvertes du domaine Joseph Lafarge

Domaine Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand-Bois Lugny Saône-et-Loire

Venez découvrir le domaine Joseph Lafarge lors de nos Portes Ouvertes ! Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, profitez d’un moment convivial au coeur du vignoble dégustations de nos cuvées, visite guidée de notre chai, échanges avec notre équipe… .

Domaine Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand-Bois Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 44 34 60 contact@josephlafarge.fr

