Portes ouvertes du domaine Joseph Lafarge Domaine Joseph Lafarge Lugny

Domaine Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand-Bois Lugny Saône-et-Loire
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-12
Venez découvrir le domaine Joseph Lafarge lors de nos Portes Ouvertes ! Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, profitez d’un moment convivial au coeur du vignoble dégustations de nos cuvées, visite guidée de notre chai, échanges avec notre équipe… .
Domaine Joseph Lafarge 630 Chemin du Grand-Bois Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 44 34 60 contact@josephlafarge.fr
