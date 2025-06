Portes Ouvertes du Domaine – Domaine du Clo Point Lugny 3 juillet 2025 07:00

Nous ouvrons les portes de notre Domaine pour vous faire découvrir les premières cuvées du millésime 2023 en trois couleurs: blanc, rouge, rosé.

Ces cuvées, très personnelles, vous feront découvrir l’étendue de notre palette de vins et notre vision de leur élaboration.

Vous avez le choix: le jeudi à 18H00 nous vous accueillons pour un apéritif dînatoire gourmand, un temps d’échange, de partage et de convivialité.

Le samedi et le dimanche, l’entrée est libre. .

Domaine du Clo Point 1418 Route de Tournus, Fissy

Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24 clopoint@gmail.com

