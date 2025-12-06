Portes ouvertes du Domaine Montbarbon Domaine Montbarbon Viré

Portes ouvertes du Domaine Montbarbon

Domaine Montbarbon 3 Chemin des Vignes Viré Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Vous aurez le plaisir de déguster notre gamme actuelle tout découvrant notre nouvelle cuvée…

Le tout en compagnie de nos amis producteurs

Foie gras et produits dérivés du canard, la Ferme de Rivault 71 Autun

Escargots de Bourgogne, Hélices, L’escargotier Beaunois 21 Beaune

Huîtres Marennes Oléron

Exposition des photos d’Etienne Ramousse .

Domaine Montbarbon 3 Chemin des Vignes Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 47 77 domaine.montbarbon@gmail.com

