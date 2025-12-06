Portes ouvertes du Domaine Montbarbon Domaine Montbarbon Viré
Portes ouvertes du Domaine Montbarbon Domaine Montbarbon Viré samedi 6 décembre 2025.
Portes ouvertes du Domaine Montbarbon
Domaine Montbarbon 3 Chemin des Vignes Viré Saône-et-Loire
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
Vous aurez le plaisir de déguster notre gamme actuelle tout découvrant notre nouvelle cuvée…
Le tout en compagnie de nos amis producteurs
Foie gras et produits dérivés du canard, la Ferme de Rivault 71 Autun
Escargots de Bourgogne, Hélices, L’escargotier Beaunois 21 Beaune
Huîtres Marennes Oléron
Exposition des photos d’Etienne Ramousse .
Domaine Montbarbon 3 Chemin des Vignes Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 47 77 domaine.montbarbon@gmail.com
