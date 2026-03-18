Portes Ouvertes du Domaine Plessis

1656 Rue de la Martellière Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Tout au long du week-end de nombreuses animations et jeux vous sont proposés.

Dans la joie et la convivialité… au chai, dans les vignes, à la cave…

Dégustation de nos vins, marché de producteurs locaux, petite restauration, balade dans les vignes, dégustation en cave de millésimes anciens et bien d

Tous les ans, le Domaine Plessis accueille petits et grands en mai pour ses fameuses Portes ouvertes. Tout au long du week-end de nombreuses animations et jeux vous sont proposés.

Dans la joie et la convivialité… au chai, dans les vignes, à la cave…

Dégustation de nos vins, marché de producteurs locaux, petite restauration, balade dans les vignes, dégustation en cave de millésimes anciens et bien d’autres surprises.

Le samedi et dimanche midi, un menu traiteur vous est proposé (sur réservation, places limitées), accompagné des vins du Domaine Plessis. .

1656 Rue de la Martellière Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 85 67 contact@domaineplessisrenou.fr

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English :

Throughout the weekend, there’s plenty of entertainment and games on offer.

Fun and conviviality? in the winery, in the vineyards, in the cellar?

Wine tasting, local producers’ market, snack bar, vineyard walks, cellar tastings of old vintages and much more!

L’événement Portes Ouvertes du Domaine Plessis Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE