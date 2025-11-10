Portes ouvertes du E-campus Rue du Manoir Lillebonne

Portes ouvertes du E-campus

Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2025-11-10 08:30:00

fin : 2025-11-10 17:30:00

Etudier à distance ? C’est possible au e-campus !

Étudiant, futur étudiant, en reconversion professionnelle, vous souhaitez étudier à distance ? Découvrez le E-Campus Caux Seine agglo, un espace à la Maison des compétences dédié aux études supérieures à distance.

Visitez les lieux, imprégnez-vous de l’ambiance studieuse et collégiale, échangez avec les étudiants du e-campus, découvrez les études et formations supérieures disponibles à distance et l’accompagnement proposé par l’équipe.

Le-campus est un service gratuit et accessible à tous les habitants du territoire de Caux Seine agglo .

Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 11 11 l.fossey@cauxseine.fr

