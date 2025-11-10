Portes ouvertes du E-campus Rue du Manoir Lillebonne
Portes ouvertes du E-campus Rue du Manoir Lillebonne lundi 10 novembre 2025.
Portes ouvertes du E-campus
Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 08:30:00
fin : 2025-11-10 17:30:00
Date(s) :
2025-11-10 2025-11-12
Etudier à distance ? C’est possible au e-campus !
Étudiant, futur étudiant, en reconversion professionnelle, vous souhaitez étudier à distance ? Découvrez le E-Campus Caux Seine agglo, un espace à la Maison des compétences dédié aux études supérieures à distance.
Visitez les lieux, imprégnez-vous de l’ambiance studieuse et collégiale, échangez avec les étudiants du e-campus, découvrez les études et formations supérieures disponibles à distance et l’accompagnement proposé par l’équipe.
Le-campus est un service gratuit et accessible à tous les habitants du territoire de Caux Seine agglo .
Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 11 11 l.fossey@cauxseine.fr
