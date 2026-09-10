Portes ouvertes du FabLab’ Fablab Martillac

Informations pratiques

Martillac

Portes ouvertes du FabLab’

Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le FabLab ouvre ses portes les 2 et 3 octobre !

Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des tiers-lieux portées par la Coopérative des Tiers-Lieux de Nouvelle Aquitaine, la CCM vous invite à découvrir son Fablab, un espace dédié à l’innovation, au prototypage et à la production de petites séries.

Vendredi 2 octobre : réservé aux professionnels

Samedi 3 octobre : ouvert à tous !

Cette matinée permet au grand public de découvrir le FabLab et ses équipements. Un atelier « C’est moi qui l’ai Fab », de 9 h 30 à 11 h 30 est proposé pour les enfants à partir de 10 ans. Les participants réalisent leurs propres boîtes de rangement pour cartes à jouer et découvrent à travers cette activité les différentes étapes de la fabrication numérique.

Une journée pour découvrir un lieu dédié à la créativité, à l’expérimentation et au partage des savoir-faire. .

Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 79 66 m.alarson@cc-montesquieu.fr

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English : Portes ouvertes du FabLab’

L’événement Portes ouvertes du FabLab’ Martillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme