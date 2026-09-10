Portes ouvertes du FabLab’ Fablab Martillac
samedi 3 octobre 2026 · Fablab · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Portes ouvertes du FabLab’
Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le FabLab ouvre ses portes les 2 et 3 octobre !
Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des tiers-lieux portées par la Coopérative des Tiers-Lieux de Nouvelle Aquitaine, la CCM vous invite à découvrir son Fablab, un espace dédié à l’innovation, au prototypage et à la production de petites séries.
Vendredi 2 octobre : réservé aux professionnels
Samedi 3 octobre : ouvert à tous !
Cette matinée permet au grand public de découvrir le FabLab et ses équipements. Un atelier « C’est moi qui l’ai Fab », de 9 h 30 à 11 h 30 est proposé pour les enfants à partir de 10 ans. Les participants réalisent leurs propres boîtes de rangement pour cartes à jouer et découvrent à travers cette activité les différentes étapes de la fabrication numérique.
Une journée pour découvrir un lieu dédié à la créativité, à l’expérimentation et au partage des savoir-faire. .
Fablab 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 79 66 m.alarson@cc-montesquieu.fr
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English : Portes ouvertes du FabLab’
L’événement Portes ouvertes du FabLab’ Martillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme
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