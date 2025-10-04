Portes ouvertes du Fablab Médiathèque les Carmes Pertuis
Le FabLab est un laboratoire de fabrication doté de machines numériques et manuelles (imprimantes 3D, machine à coudre…).
Le principe ? transformez ses idées en objet !
Dans cet espace on peut à peu près tout réaliser : réparer des objets de la vie courante, concrétiser ses idées par la conception-fabrication assistée par ordinateur, personnaliser ses vêtements et accessoires.
Et vous, qu’aimeriez-vous faire ?
L’équipe du fablab vous accueille pour un moment de portes ouvertes.
Médiathèque les Carmes 35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490072480 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/ La médiathèque est situé dans un couvent du 16ème siècle réhabilité.
