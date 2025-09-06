Portes ouvertes du Grand Cordel MJC Le Grand Cordel MJC Rennes

Portes ouvertes du Grand Cordel MJC Le Grand Cordel MJC Rennes Samedi 6 septembre, 10h00 Ouvert à tous, sans inscription

Rendez-vous à la Maison des jeunes et des cultures du Grand Cordel pour découvrir la programmation, l’équipe, et les activités de l’année !

Vous souhaitez :

– rencontrer les différents intervenants ou vous inscrire aux ateliers et activités,

– visiter nos locaux et rencontrer l’équipe de la MJC

– découvrir la programmation culturelle 2024-2025

Alors, rendez-vous à la Maison des jeunes et des cultures du Grand Cordel ! Vous êtes les bienvenus !

Samedi 06 septembre 2025, de 10:00 à 13:00

18 rue des plantes, 35700 Rennes (bus C1 Turmel ou métro ligne B Joliot-Curie)

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine