Portes Ouvertes du Hangar 58 pour Noël EBE des Portes du Morvan Lormes

“Portes Ouvertes du Hangar 58 pour Noël” à Lormes. De 9h à 17h30 (6 rue des Theureaux) Grosse vente d’objets, livres, décorations, meubles, jouets et jeux de société, produit artisanal de couture et création.Vin chaud, crêpes. Parking Henri Bachelin. .

