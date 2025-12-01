Portes Ouvertes du Hangar 58 pour Noël EBE des Portes du Morvan Lormes
EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes Nièvre
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
“Portes Ouvertes du Hangar 58 pour Noël” à Lormes. De 9h à 17h30 (6 rue des Theureaux) Grosse vente d’objets, livres, décorations, meubles, jouets et jeux de société, produit artisanal de couture et création.Vin chaud, crêpes. Parking Henri Bachelin. .
EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 71 04 30
