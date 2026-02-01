Portes ouvertes du hangar de la Parfonterie et à la maison du Carnaval Rue des Mûriers Yquelon

Portes ouvertes du hangar de la Parfonterie et à la maison du Carnaval

Rue des Mûriers Maison du Carnaval + Hangar 105 rue de la Parfonterie Yquelon Manche

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

En attendant le Carnaval de Granville qui prendra place du vendredi 13 février au mardi 17 février, venez découvrir les coulisses à travers les portes ouvertes du hangar de la Parfonterie qui héberge une vingtaine de chars et la maison du Carnaval (Zone du Taillais) qui abrite une dizaine de chars.

Depuis plusieurs mois, les carnavaliers s’activent, bricolent, soudent, peignent sur leurs chars pour participer aux cavalcades dans les rues de Granville.

Pratique

Hangar de la Parfonterie, 105, rue de la Parfonterie à côté de l’ancienne caserne des pompiers.

Maison du Carnaval, zone du Taillais rue des muriers proche de la caserne des pompiers à Yquelon

L’entrée est gratuite. .

