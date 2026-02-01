Portes ouvertes du Haras TARBES Tarbes

Portes ouvertes du Haras

TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Profitez des portes ouvertes pour venir (re)découvrir ce site historique prestigieux !

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural, dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes, un écrin de verdure au coeur de la ville…

> Entrée rue du Régiment de Bigorre

> Visite libre

> Visites guidées à 10h30 et 14h30 (payantes sur réservation 06 14 12 30 30 ou 06 32 44 87 13 )

> Spectacle équestre (pour clôturer la visite guidée de 14h30)

.

TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the open house to (re)discover this prestigious historic site!

Magnificent Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a fine architectural ensemble, set in a nine-hectare park with splendid bicentenary trees this is the Haras de Tarbes, a green setting in the heart of the city…

> Entrance on rue du Régiment de Bigorre

> Self-guided tour

> Guided tours at 10:30 am and 2:30 pm (fee payable on reservation: 06 14 12 30 30 or 06 32 44 87 13 )

> Equestrian show (to close the 2.30pm guided tour)

L’événement Portes ouvertes du Haras Tarbes a été mis à jour le 2026-01-29 par OT de Tarbes|CDT65