Portes ouvertes du jardin d’Aut’ – Tusson, 31 mai 2025 07:00, Tusson.

Charente

Portes ouvertes du jardin d’Aut’ Place du couvent Tusson Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Une journée pas comme les AUTres !

Journée découverte sensorielle

.

Place du couvent

Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 79 96 gem.levergerdelalterite@gmail.com

English :

A day like no other!

Sensory discovery day

German :

Ein Tag nicht wie die AUTREN!

Tag der Sinneserfahrungen

Italiano :

Una giornata senza precedenti!

Giornata di scoperta sensoriale

Espanol :

Un día sin igual

Día de descubrimiento sensorial

L’événement Portes ouvertes du jardin d’Aut’ Tusson a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente