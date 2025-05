Portes ouvertes du Jardin partagé des Remparts – Saverne, 7 juin 2025 10:00, Saverne.

Bas-Rhin

Portes ouvertes du Jardin partagé des Remparts 8 route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Le jardin partagé des remparts se joint à l’événement national des « Rendez-vous aux Jardins », voici le programme

– samedi 7 juin focus sur des démonstrations libres de jardinage et d’entretien des parcelles communes, et visites commentées du jardin et de son historique.

– dimanche 8 juin des artistes savernois partagent leurs visions sur la nature et leur rapport à la pierre (sous réserve d’une météo favorable). .

8 route de Paris

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 96 72 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes du Jardin partagé des Remparts Saverne a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région