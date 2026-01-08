Portes ouvertes du lycée agricole Route de Novion Rethel

Portes ouvertes du lycée agricole

Route de Novion Lycée agricole Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Marché de producteurs locaux

.

Route de Novion Lycée agricole Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 7 85 81 32 76 lesfestivitesardennaise@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local Farmers’ Market

L’événement Portes ouvertes du lycée agricole Rethel a été mis à jour le 2026-01-07 par Ardennes Tourisme