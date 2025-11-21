Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec Lycée de Kerneuzec Quimperlé

Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec

Lycée de Kerneuzec 15 Boulevard de Kerneuzec Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-06 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-03-06

Le lycée de Kerneuzec organise ses Portes Ouvertes qui se tiendront les 6 et 7 mars 2026

– Le 6 mars 2026 de 16h15 à 19h15

– Le 7 mars 2026 de 9h30 à 12h30

Nous invitons les familles et les élèves à venir explorer les opportunités qui s’offrent à eux au lycée de Kerneuzec.

Lors de ces Portes Ouvertes, vous pourrez

– Visiter les locaux découvrir les salles de classes, laboratoires, internat, self et les espaces extérieurs.

– Rencontrer les équipes échanger avec les équipes pédagogiques, éducatives et administratives.

– Vous informer sur les différentes options et spécialités.

– Découvrir les filières présentes au sein du lycée.

– Découvrir les actions mises en place visant à accompagner tous les élèves dans leur parcours.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site Internet .

