Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec Lycée de Kerneuzec Quimperlé
Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec Lycée de Kerneuzec Quimperlé vendredi 6 mars 2026.
Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec
Lycée de Kerneuzec 15 Boulevard de Kerneuzec Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 09:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Le lycée de Kerneuzec organise ses Portes Ouvertes qui se tiendront les 6 et 7 mars 2026
– Le 6 mars 2026 de 16h15 à 19h15
– Le 7 mars 2026 de 9h30 à 12h30
Nous invitons les familles et les élèves à venir explorer les opportunités qui s’offrent à eux au lycée de Kerneuzec.
Lors de ces Portes Ouvertes, vous pourrez
– Visiter les locaux découvrir les salles de classes, laboratoires, internat, self et les espaces extérieurs.
– Rencontrer les équipes échanger avec les équipes pédagogiques, éducatives et administratives.
– Vous informer sur les différentes options et spécialités.
– Découvrir les filières présentes au sein du lycée.
– Découvrir les actions mises en place visant à accompagner tous les élèves dans leur parcours.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site Internet .
Lycée de Kerneuzec 15 Boulevard de Kerneuzec Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 48 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes Ouvertes du Lycée de Kerneuzec Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS