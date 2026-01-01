Portes ouvertes du Lycée Jean Dupuy TARBES Tarbes

Portes ouvertes du Lycée Jean Dupuy

TARBES Rue Aristide Berges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Cette journée Portes ouvertes est l’occasion pour les futurs élèves et futurs étudiants d’échanger avec nos équipes et de découvrir nos plateaux techniques.

L’établissement propose un large panel de parcours, alors venez nous rencontrer !

Formations présentées

Voie Générale Bac Général et 19 Enseignements de Spécialité

Voie Technologique Bac STD2A (Design) et Bac STI2D (Industrie)

Voie Professionnelle 6 spécialités de Bac Professionnel

Enseignement Supérieur CPGE (Classe Prépa) et 6 spécialités de BTS

Spécialisation 2 Certificats de Spécialisation

.

TARBES Rue Aristide Berges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 03 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Open Day is an opportunity for future students to talk to our teams and discover our technical facilities.

The school offers a wide range of career paths, so come and meet us!

Courses presented

General: General Baccalaureate and 19 Specialized Courses

Technological stream: Bac STD2A (Design) and Bac STI2D (Industry)

Voie Professionnelle: 6 Bac Professionnel specialties

Higher education: CPGE (Classe Prépa) and 6 BTS specialties

Specialization: 2 Certificats de Spécialisation

L’événement Portes ouvertes du Lycée Jean Dupuy Tarbes a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Tarbes|CDT65