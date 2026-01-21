Portes ouvertes du Lycée Monge-La Chauvinière Lycée Gaspard Monge Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 17:00 – 20:00

Gratuit : non

Portes ouvertes vendredi 6 février 2026 de 17h à 20h et samedi 7 février 2026 de 9h30 à 12h30 Diplômes préparés :Baccalauréat généralBaccalauréats technologiques : STI2D et STLBaccalauréats profssionnels : Métiers de l’énergie, métiers de l’automobileBrevet de Techniciens Supérieurs : Domaines de l’énergie et de la maintenance

Lycée Gaspard Monge Nantes Nord Nantes 44300

02 40 16 71 00 https://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 02 40 16 71 00 https://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/



