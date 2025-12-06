Portes ouvertes du lycée Victor Duruy Lycée Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre

Portes ouvertes du lycée Victor Duruy Samedi 6 décembre, 09h00 Lycée Victor Duruy Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T12:30:00

Fin : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T12:30:00

Le Lycée Victor Duruy vous fera découvrir ses plateaux de formation ndustrielle lors de cette visite de l’ensemble de ses pôles techniques.

Vous pourrez découvrir différents parcours de formation, notamment le BTS CRSA (conception et réalisation de systèmes automatiques).

Lycée Victor Duruy 3 bis all Jean Jaurés 65200 Bagneres de Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

