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Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de la Bicane · Campbon

Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de la Bicane
Adresse
Campbon
Ville
44750 Campbon
Département
Loire-Atlantique

Portes ouvertes du Moulin de la Bicane Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de la Bicane Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes du moulin
Visites guidées par la meunière
Sur place: jeux, buvette, petite restauration

Moulin de la Bicane Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0601025465 https://moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges https://www.facebook.com/MoulindelaBicane Moulin à vent de 1840 toujours en activité. Fabrication de farine avec des blés cultivés localement.
Portes ouvertes du moulin

©NBLIN

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