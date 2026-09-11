Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de la Bicane · Campbon
Informations pratiques
Portes ouvertes du Moulin de la Bicane Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de la Bicane Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Portes ouvertes du moulin
Visites guidées par la meunière
Sur place: jeux, buvette, petite restauration
Moulin de la Bicane Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0601025465 https://moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges https://www.facebook.com/MoulindelaBicane Moulin à vent de 1840 toujours en activité. Fabrication de farine avec des blés cultivés localement.
Portes ouvertes du moulin
©NBLIN
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