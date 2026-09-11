Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon

Informations pratiques

Portes ouvertes du Moulin de la Bicane Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de la Bicane Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes du moulin

Visites guidées par la meunière

Sur place: jeux, buvette, petite restauration

Moulin de la Bicane Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0601025465 https://moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges https://www.facebook.com/MoulindelaBicane Moulin à vent de 1840 toujours en activité. Fabrication de farine avec des blés cultivés localement.

Portes ouvertes du moulin

©NBLIN