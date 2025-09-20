Portes Ouvertes du Moulin de Saulx SIAHVY Syndicat de l’Yvette Saulx-les-Chartreux

Portes Ouvertes du Moulin de Saulx Samedi 20 septembre, 11h00 SIAHVY Syndicat de l’Yvette Essonne

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de Saulx-les-Chartreux ouvre à nouveau ses portes pour vous proposer de partager un moment convivial, (re)découvrir notre site et nos missions sous un nouvel angle, et s’émerveiller ensemble !

Retrouvez le programme de la journée : Animations, spectacle, ateliers … sur notre site www.siahvy.org

Stand Sérigraphie : pensez à prendre un vêtement pour réaliser votre sérigraphie « J’aime ma rivière ! »

Date : Samedi 20 Septembre

Lieu : Moulin du SIAHVY – 12 avenue Salvador Allende – 91160 Saulx-les-Chartreux

⏳ Horaires : de 11h à 21h

️ Parking : extérieur, pas de stationnement possible dans l’enceinte du site (sauf vélos).

Venez nombreux !

