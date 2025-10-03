Portes ouvertes du Moulin Digital Les alternatives aux outils numériques de la « Big Tech » Le Moulin Digital Alixan

Portes ouvertes du Moulin Digital Les alternatives aux outils numériques de la « Big Tech » Le Moulin Digital Alixan vendredi 3 octobre 2025.

Portes ouvertes du Moulin Digital Les alternatives aux outils numériques de la « Big Tech »

Le Moulin Digital 8 Avenue de la Gare Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 08:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

À l’occasion des portes ouvertes des tiers-lieux organisées dans toute la Drôme, le Moulin Digital vous ouvre les siennes et vous propose des visites et présentations de leurs activités, ainsi qu’un café-outils dédié aux outils numériques alternatifs !

.

Le Moulin Digital 8 Avenue de la Gare Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 50 58

English :

To coincide with the open-house events organized by third places throughout the Drôme, the Moulin Digital is opening its doors to you, offering tours and presentations of their activities, as well as a tool café dedicated to alternative digital tools!

German :

Anlässlich der Tage der offenen Tür von Drittorten, die in der gesamten Drôme organisiert werden, öffnet Le Moulin Digital die seinen für Sie und bietet Ihnen Besichtigungen und Präsentationen ihrer Aktivitäten sowie ein Werkzeugcafé, das alternativen digitalen Werkzeugen gewidmet ist!

Italiano :

Nell’ambito delle giornate di porte aperte organizzate da centri terzi in tutta la Drôme, il Moulin Digital vi apre le sue porte, proponendovi visite e presentazioni delle loro attività, oltre a un tool café dedicato agli strumenti digitali alternativi!

Espanol :

En el marco de las jornadas de puertas abiertas organizadas por los centros de terceros de toda la Drôme, el Moulin Digital le abre sus puertas para ofrecerle visitas y presentaciones de sus actividades, así como un café de herramientas dedicado a las herramientas digitales alternativas

L’événement Portes ouvertes du Moulin Digital Les alternatives aux outils numériques de la « Big Tech » Alixan a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme