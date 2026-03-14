Portes ouvertes du mur à abeilles

Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous le dimanche 05 avril à Tessy-Bocage pour les portes ouvertes du mur à abeilles avec de activités tout au long de la journée !

Renseignements au 06 48 48 89 38. .

Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 6 48 48 89 38

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English : Portes ouvertes du mur à abeilles

L’événement Portes ouvertes du mur à abeilles Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Saint-Lô