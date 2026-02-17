Portes ouvertes du Musée d’Art Cholet
Portes ouvertes du Musée d'Art Cholet jeudi 30 avril 2026.
Portes ouvertes du Musée d’Art
27 avenue de l'Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
2026-04-30 2026-05-02 2026-05-03
Plusieurs œuvres de l’artiste, prêtées par le Studio Morellet, seront présentées exceptionnellement dans le musée. Le public pourra découvrir l’ensemble de ces œuvres lors de portes ouvertes les jeudi 30 avril, samedi 2 et dimanche 3 mai. .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
