Portes ouvertes du Musée d’Art Cholet

Portes ouvertes du Musée d’Art

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-02 2026-05-03

Plusieurs œuvres de l’artiste, prêtées par le Studio Morellet, seront présentées exceptionnellement dans le musée. Le public pourra découvrir l’ensemble de ces œuvres lors de portes ouvertes les jeudi 30 avril, samedi 2 et dimanche 3 mai. .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

