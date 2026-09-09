Portes ouvertes du Musée de la Camargue, Musée de la Camargue, Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes du Musée de la Camargue 19 et 20 septembre Musée de la Camargue Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, les Journées européennes du patrimoine sont consacrées au «Patrimoine de la photographie». Le Musée de la Camargue et le Domaine de la Palissade sont ouverts gratuitement tout le week-end pour découvrir les expositions et sentiers de découverte.

Ce week-end marque, au Musée, la clôture de l’exposition “Avec ou sans sel ?”. À cette occasion, ses équipes proposent des visites guidées thématiques :

11h : Visite de l’exposition “Avec ou sans sel ?”

16h : Visite de l’exposition permanente sur le thème de la photographie

Musée de la Camargue Pont de Rousty, 13200 Arles, France Arles 13200 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33490971082 http://www.museedelacamargue.com Exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps » qui traite des problématiques contemporaines au regard de l’histoire de ce territoire. Collections archéologiques, pièces historiques, installations interactives, ludiques, sonores, vidéos et œuvres d’art contemporaines invitent petits et grands à surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés véhiculés. L’espace « La Camargue en images » est quant à lui entièrement dédié à la représentation de la Camargue via la photographie et le cinéma. Les expositions temporaires approfondissent des sujets d’actualité comme la gestion de l’eau, l’identité, l’image, le sel, les changements climatiques… Parking gratuit, desservi par le bus A50

En 2026, les Journées européennes du patrimoine sont consacrées au «Patrimoine de la photographie». Le Musée de la Camargue et le Domaine de la Palissade sont ouverts gratuitement tout le week-end et…

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