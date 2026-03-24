Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe
Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe samedi 4 avril 2026.
Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille
La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez découvrir le Musée de l’Abeille à l’occasion de ses portes ouvertes !
Portes ouvertes du Musée de l’Abeille le samedi 4 et le dimanche 5 avril de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Au programme
– visite gratuite du musée
– animations enfants
– ateliers apiculture
– conférence Frelon asiatique, qui est-tu ? par Denis Jaffré
– dégustation de produits locaux
– restauration sur place
Informations au 02 43 97 13 41. .
La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 13 41 contact@rucherdumoulin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Bee Museum during its open house!
L’événement Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles
À voir aussi à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)
- Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe 28 mars 2026
- Apéro-poésie Liberté, coeur battant avec la Brigade Poétique Médiathèque Camille Bardou Fresnay-sur-Sarthe 28 mars 2026
- Concert de TZL Médiathèque Camille Bardou Fresnay-sur-Sarthe 28 mars 2026
- Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 11 avril 2026
- Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe 25 avril 2026