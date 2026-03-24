Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe samedi 4 avril 2026.

Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille

La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Venez découvrir le Musée de l’Abeille à l’occasion de ses portes ouvertes !
Portes ouvertes du Musée de l’Abeille le samedi 4 et le dimanche 5 avril de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

Au programme
– visite gratuite du musée
– animations enfants
– ateliers apiculture
– conférence Frelon asiatique, qui est-tu ? par Denis Jaffré
– dégustation de produits locaux
– restauration sur place

Informations au 02 43 97 13 41.   .

La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 13 41  contact@rucherdumoulin.com

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English :

Come and discover the Bee Museum during its open house!

L’événement Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles

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