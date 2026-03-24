Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille

La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir le Musée de l’Abeille à l’occasion de ses portes ouvertes !

Portes ouvertes du Musée de l’Abeille le samedi 4 et le dimanche 5 avril de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

Au programme

– visite gratuite du musée

– animations enfants

– ateliers apiculture

– conférence Frelon asiatique, qui est-tu ? par Denis Jaffré

– dégustation de produits locaux

– restauration sur place

Informations au 02 43 97 13 41. .

La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 13 41 contact@rucherdumoulin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Bee Museum during its open house!

L’événement Portes-ouvertes du Musée de l’Abeille Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles