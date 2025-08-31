Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes TARBES Tarbes

Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes

TARBES 4 Rue Charles Béquignon Bâtiment 206 Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

Date(s) :

2025-08-31

L’association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » (Musée Jean-Marie Daureu) vous souhaite la bienvenue au Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes !

Vous y trouverez une collection impressionnante de véhicules réformés ainsi que d’anciens matériels d’époque, des costumes…

A travers le mythe du pompier, découvrez un véritable métier pour un retour en enfance garanti !

Venez nombreux découvrir les nouveau locaux et bien-sûr le patrimoine des sapeurs-pompiers depuis le siècle dernier.

A noter le Musée Jean-Marie Daureu est ouvert tous les lundis et jeudis matin de 8h30 à 11h30.

TARBES 4 Rue Charles Béquignon Bâtiment 206 Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 65 37 98 museedespompiersdetarbes@gmail.com

English :

The association « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » (Musée Jean-Marie Daureu) welcomes you to the Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes!

Here you’ll find an impressive collection of refurbished vehicles and vintage equipment, costumes?

Through the myth of the firefighter, discover a real profession for a guaranteed return to childhood!

Come one, come all to discover the new premises and, of course, the heritage of firefighters since the last century.

Please note: the Musée Jean-Marie Daureu is open every Monday and Thursday morning from 8.30am to 11.30am.

German :

Der Verein « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » (Museum Jean-Marie Daureu) heißt Sie im Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes herzlich willkommen!

Hier finden Sie eine beeindruckende Sammlung von ausgemusterten Fahrzeugen, alten Ausrüstungsgegenständen und Kostümen

Entdecken Sie den Mythos des Feuerwehrmanns und lernen Sie einen echten Beruf kennen, der Sie garantiert in Ihre Kindheit zurückversetzt!

Kommen Sie und entdecken Sie die neuen Räumlichkeiten und natürlich das Erbe der Feuerwehr seit dem letzten Jahrhundert.

Hinweis: Das Museum Jean-Marie Daureu ist montags und donnerstags von 8:30 bis 11:30 Uhr geöffnet.

Italiano :

L’associazione « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » (Musée Jean-Marie Daureu) vi dà il benvenuto al Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes!

Qui troverete un’impressionante collezione di veicoli rimessi a nuovo, oltre ad attrezzature d’epoca, costumi e altro ancora

Attraverso il mito del pompiere, scoprite una vera professione per un ritorno garantito all’infanzia!

Venite tutti a scoprire i nuovi locali e, naturalmente, il patrimonio dei vigili del fuoco dal secolo scorso.

Nota bene: il Musée Jean-Marie Daureu è aperto ogni lunedì e giovedì mattina dalle 8.30 alle 11.30.

Espanol :

La asociación « Les amis du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes » (Museo Jean-Marie Daureu) le da la bienvenida al Museo de los Sapeurs-Pompiers de Tarbes

Aquí encontrará una impresionante colección de vehículos restaurados, así como equipos de época, trajes y mucho más

A través del mito del bombero, descubra una profesión real para un regreso garantizado a la infancia

Vengan todos a descubrir las nuevas instalaciones y, por supuesto, el patrimonio del cuerpo de bomberos desde el siglo pasado.

Atención: el Museo Jean-Marie Daureu abre todos los lunes y jueves por la mañana de 8.30 a 11.30 h.

