Portes ouvertes du Musée du Lac, Musée du Lac, Sanguinet

Portes ouvertes du Musée du Lac Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Musée du Lac Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Plongez au coeur des mystères engloutis !

Découvrez les vestiges d’un passé exceptionnel préservé sous les eaux du lac de Sanguinet !

Livres-jeux, quizz, devinettes, cocottes, disponibles sur demande à l’accueil du musée.

Musée du Lac Place de la Mairie, 40460 Sanguinet, France Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558780233 https://www.musee-lac-sanguinet.fr Au cœur du village de Sanguinet, le Musée du Lac, labellisé “musée de France”, présente le fruit de 50 années de recherche archéologique subaquatique dans le lac. La collection archéologique constituée de 412 objets (vaisselle en terre cuite, amphores, monnaies, bijoux, pirogues) met à l’honneur la vie quotidienne domestique, artisanale, les pratiques cultuelles, les échanges et la navigation, du Néolithique à la période gallo-romaine. La permanence des activités en relation avec l’eau est notamment attestée par un ensemble unique en France, de quarante pirogues monoxyles. Deux pirogues sont présentées au musée.

Plongez au coeur des mystères engloutis !

©Laurent Wangermez