Portes ouvertes du Musée La Filaventure Musée La Filaventure Brun de Vian Tiran L’Isle-sur-la-Sorgue samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre

Musée La Filaventure Brun de Vian Tiran Avenue de la libération 84800 Isle sur la sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 28 70 28 01 http://www.lafilaventure.com La manufacture textile Brun de Vian-Tiran est une Entreprise du Patrimoine Vivant créée sous le Premier Empire et toujours dirigée par les descendants des fondateurs, Pierre et Jean-Louis Brun, 7ème et 8ème générations. Au sein d’un Site Patrimonial Remarquable dans le centre historique de l’Isle-sur-la-Sorgue, elle témoigne des origines textiles de la ville par un savoir-faire unique en France : dans ses ateliers, sur les rives de la Sorgue, 45 personnes révèlent laines mérinos, mohair, cachemire, yack, alpaca… à travers des étoffes : plaids, écharpes, châles, couvertures… par la maîtrise de 15 étapes de transformation qui vont de la balle de laine au produit fini, dans le respect de l’environnement et en totale solidarité avec la filière des laines de France et les bergers français dont elle est le premier transformateur local.Dans une aile des bâtiments de la manufacture, La Filaventure raconte ces savoir-faire sur 550 m² d’exposition interactive et de dispositifs immersifs. Dans le « marché aux laines », partez en quête des fibres nobles dans le monde entier. Dans le « cinéma mohair », entrez dans l’imaginaire de Pierre et Jean-Louis Brun. Dans le « labyrinthe de la fabrication », découvrez les étapes de filature, tissage, apprêts et confection filmées, commentées par nos manufacturiers. Enfin, dans le « laboratoire de l’innovation et du design », rêvez l’avenir avec la plus haute école française de création industrielle. Au fil de l’exposition, touchez l’étoffe à toutes les étapes de sa création, actionnez de véritables machines et, pour les plus jeunes, menez une enquête guidée par Edgar le mouton ! Assistez aux témoignages d’histoires de familles d’ouvriers, découvrez les inventions qui ont permis à la manufacture plus de deux siècles d’existence… Parking sur place

