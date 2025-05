Portes ouvertes du musée mobile – Montreuil-Bellay, 16 mai 2025 07:00, Montreuil-Bellay.

Des œuvres du Centre Pompidou à Montreuil-Bellay !

Le MuMo (Musée Mobile) parcourt les routes de France depuis 2011 afin de rendre la création contemporaine accessible à ceux qui en sont éloignés.

Présent à Montreuil-Bellay sur le parking de l’École Les Remparts le vendredi 16 mai prochain, il présentera l’exposition « En voyage » imaginée par le Centre Pompidou qui possède la plus grande collection d’art moderne et contemporain en Europe.

Venez nombreux profiter de cette exposition gratuite proposée par l’agglomération Saumur Val-de-Loire en partenariat avec la ville de Montreuil-Bellay.

Vendredi 16 mai 2025

Ouverture le vendredi de 16h30 à 18h. .

122 boulevard des Martyrs de la Résistance

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60

English :

Works from the Centre Pompidou in Montreuil-Bellay!

German :

Werke des Centre Pompidou in Montreuil-Bellay!

Italiano :

Opere dal Centre Pompidou di Montreuil-Bellay!

Espanol :

¡Obras del Centro Pompidou de Montreuil-Bellay!

