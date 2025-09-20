Portes ouvertes du musée ! Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Portes ouvertes du musée ! Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 20 septembre 2025.

Entrée du musée gratuite pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée vous accueille tous le week-end gratuitement !

Pour la 42ème éditions des Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes gratuitement le samedi 20 et dimanche 21 septembre ! Plongez à la conquète de l’Histoire des Saintes-Maries-de-la-Mer à travers des découvertes archéologiques sous-marines de plus de 2000 ans. Puis remontez aux origines des traditions de Camargue, avec le Marquis de Baroncelli. Finissez votre visite avec notre exposition temporaire sur l’histoire de l’exploration sous-marine. Les scaphandres n’auront plus de secret pour vous !

Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer Rue Theodore Aubanel, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer, France Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0465076626 https://museedessaintesmariesdelamer.fr Grâce à de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques sous-marines, le Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer révèle la richesse historique des terres sauvages et du littoral camarguais. Plongez à la découverte d’un passé maritime florissant où tous les peuples marchands de méditerranée se sont croisés. Découvrez ou redécouvrez également les collections ethnographiques liées à la figure du Marquis de Baroncelli, personnage emblématique des Saintes-Maries-de-la-Mer et fervent défenseur de la Camargue et de ses traditions. Le musée vous transporte de la noire profondeur des eaux à la lumière des marais sur plus de 3000 ans d’Histoire où de multiples évènements et activités culturelles sont organisés toute l’année. Accessibilité en voiture, nombreux emplacements de parking dans le village. Accessible en bus depuis Arles. Situé en face de la gare maritime, accès de plain pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer