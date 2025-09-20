Portes ouvertes du musée Souleïado – Musée du textile provençal Musée Souleïado – Musée du tissu provençal Tarascon

Portes ouvertes du musée Souleïado – Musée du textile provençal Musée Souleïado – Musée du tissu provençal Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes du musée Souleïado – Musée du textile provençal Samedi 20 septembre, 10h00 Musée Souleïado – Musée du tissu provençal Bouches-du-Rhone

Dernière entrée à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au XVIIe siècle.

Musée Souleïado – Musée du tissu provençal 39, rue Charles Deméry – 13150 Tarascon Tarascon 13150 Condé-sur-Noireau Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 50 11 http://www.souleiado-lemusee.com Au XVIIème siècle, les premiers documents attestant l’existence d’une fabrique à Tarascon, remontent à 1806. Charles DEMERY héritier de la fabrique, crée la marque Souleïado en 1939 et fonde le musée en 1988. Installé dans un très bel hôtel particulier, sur les lieux mêmes de l’entreprise familiale, il retrace l’histoire de la fabrication des indiennes. On peut y découvrir des pièces rares du tissu et du costume provençal, une collection unique de poteries et de terres mêlées de la région, ainsi que d’émouvantes reconstitutions de scènes de la vie quotidienne en Provence au XIXème siècle.

L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en de…

JF Galeron